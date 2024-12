Cor 17 novembre 2021 L´Umanitaria presenta Harlem Il “film italiano più censurato di sempre” sarà proiettato a Carbonia, Cagliari e Alghero. Al Quarter l´appuntamento è per la giornata del 24 novembre, ore 18



ALGHERO - Amedeo Nazzari e Massimo Girotti sono i protagonisti del “film italiano più censurato di sempre”, Harlem, girato da Carmine Gallone nel 1943. I Centri di Servizi Culturali della Società Umanitaria della Sardegna presentano il libro che racconta la storia del film e la proiezione del film integrale e senza censure. A Carbonia il 22 novembre (ore 17:30, alla sala Fabio Masala della Fabbrica del Cinema in piazza Sergio Usai), a Cagliari presso la Cineteca Sarda (il 23 novembre , ore 18, viale Trieste 126) e ad Alghero presso Sala Conferenze Lo Quarter (24 novembre, ore 18.00, Lo Quarter di Largo San Francesco) il libro, dal titolo esplicito Harlem.



Il film più censurato di sempre pubblicato dalla casa editrice La Nave di Teseo, sarà presentato insieme all’autore Luca Martera, documentarista, specialista di archivi ed esperto in ricerche storico-investigative, e con gli interventi di Sergio Naitza e Nadia Rondello, che dialogheranno con l’autore. Farà seguito la proiezione della versione integrale del film Harlem, di Carmine Gallone (1943, 113’), in collaborazione con la Cineteca Nazionale che ha digitalizzato il film da una copia nitrato superstite e lo ha gentilmente messo a disposizione del pubblico sardo. L’ingresso, libero e gratuito, è riservato ai possessori di Green Pass. Ad Alghero è consigliata la prenotazione: 079 97 43 75 alghero@umanitaria.it.