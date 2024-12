S.A. 22 novembre 2021 Escalation di furti ad Alghero La notte scorsa è stata sfondata la vetrina di "Papiya shoes" in via Roma. La settimana scorsa due negozi presi di mira nel Corso Carlo Alberto e due settimane fa è stata svaligiata la rivendita Goldenpoint



ALGHERO - E' allarme nel centro storico di Alghero dove nelle ultime settimane sono diverse le attività prese di mira nelle vie dello shopping cittadino. Ma non solo: gli obiettivi di malviventi e vandali sono anche le scuole e le abitazioni, in città e nelle zone di campagna.



Ieri notte intorno alle 4 del mattino è stata sfondata la vetrina di "Papiya shoes", il negozio di scarpe in via Roma. I ladri, tuttavia, sarebbero stati disturbati e non sarebbero riusciti a portare via nulla.



La scorsa settimana la stessa sorte è toccata ai negozi "Gilbert" e "O-bag" nel Corso Carlo Alberto. Lo scorso 8 novembre era stato rubato il registratore di cassa della "Goldenpoint", sempre in via Roma.



Nella foto: l'esterno del negozio Papiya shoes in via Roma