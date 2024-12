S.A. 24 novembre 2021 Cinque ristoranti stellati in Sardegna Insiema alla riconferma di Deidda a Cagliari e Bassi a Porto Cervo ci sono tre nuovi ingressi: Somu di Arzachena- Baja Sardinia, con lo chef Salvatore Camedda, Gusto By Sadler di San Teodoro con lo chef Claudio Sadler e Fradis Minoris, a Pula, con lo chef Francesco Stara



CAGLIARI - Grandi soddisfazioni per i ristoranti sardi nella nuova Guida Michelin: salgono a cinque gli "stellati" nell'isola. Stefano Deidda del Corsaro di Cagliari e Italo Bassi del Confusion a Porto Cervo si riconfermano rispettivamente per il sesto e quarto anno consecutivo. Tre i nuovi ingressi: Somu di Arzachena- Baja Sardinia, con lo chef Salvatore Camedda, Gusto By Sadler di San Teodoro con lo chef Claudio Sadler e Fradis Minoris, Laguna di Nora, a Pula, con lo chef Francesco Stara. Di più: Fradis Minoris porta a casa una doppia stella: alla "Rossa" si aggiunge anche la "Verde", riconoscimento che premia i ristoranti all'avanguardia nel campo della sostenibilità. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat