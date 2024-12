Cor 26 novembre 2021 Il Parco nomina la Consulta: ecco tutti i papabili Arriva all´attenzione dell´assemblea del Parco Naturale Regionale di Porto Conte la procedura di nomina della Consulta, prevista in statuto ma mai formalmente costituitasi fino ad oggi. Il 6 dicembre la prima convocazione a Casa Gioiosa



ALGHERO - Arriva all'attenzione dell'assemblea del Parco Naturale Regionale di Porto Conte la procedura di nomina della Consulta, prevista in Statuto ma inspiegabilmente mai formalmente costituitasi fino ad oggi. Il punto è tra quelli inseriti nella convocazione diramata ai membri dell'assemblea di Casa Gioiosa (che coincide col Consiglio comunale) per la giornata del 6 dicembre (prima convocazione) e 7 dicembre (seconda convocazione).



Nella stessa convocazione a firma del presidente Raimondo Tilloca, compaiono altri punti di una certa importanza: tra questi, le linee d'indirizzo per la predisposizione del Piano del Parco; l'atto d'indirizzo sulla tipologia di struttura extralberghiera da autorizzare a Porticciolo; la proposta di regolamento dell'Area Marina; l'approvazione del Rendiconto di gestione 2020. Riunione che arriva nel bel mezzo di una nuova crisi, determinata dalla forte richiesta di un'attenta verifica dei punti programmatici, con conseguente riequilibrio di assetti, da parte di importanti componenti della coalizione che dal 2019 amministra, non senza difficoltà, ad Alghero.



La Consulta del Parco avrà un mandato pari alla durata dell’Assemblea stessa e sarà composta da un massimo di 6 membri, presieduta dalla direzione dell’ente Parco, oggi affidata a Mariano Mariani. I componenti della Consulta esprimono parere «non vincolante» negli atti di programmazione, di indirizzo e regolamentari dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”. Tale organo consultivo può, inoltre, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi dell’ente di gestione, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito (non possono far parte della Consulta i componenti dell’Assemblea).



Sono 14 le manifestazioni di interesse recapitate a Tramariglio entro i termini previsti del 4 ottobre, ma soltanto 6 saranno i componenti della Consulta che sarà votata a scrutinio segreto: ogni singolo consigliere potrà esprimere fino a 4 preferenze. Vengono eletti i sei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, nel rispetto delle condizioni di pari opportunità di genere, con rappresentanza femminile - secondo proposta del Presidente - non inferiore alle due unità. Attraverso successivo atto gestionale si procederà all’accettazione formale dell’incarico da parte dei candidati nominati dall’Assemblea.



Ecco tutti e 14 i referenti proposti dalle singole associazioni: Francesco Guillot (Lipu Odv); Donato Orfino (Enal Caccia); Mario Tocci (Ilion); Corrado Conca (Adventure Guide Asd); Daniele Carlo Aliccio (Yacht Club Alghero); Fiorella Gargiulo (Cavalluccio Marino Asd); Antonella Succu (Nel vivo della storia); Domenico Meloni (Asd Areste); Rossetto Mauro (Egea); Mario Sechi (Cisl); Paolo Prima (Gruppo Espeleologic Algueres); Roberto Barbieri (Legambiente); Eleonora Sofia Muroni (Asd Scuola Addestramento Pallacanestro Alghero); Francesca Brembilla (Si fa Così 2.0 Asd).



Nella foto: Il direttore del Parco Regionale di Porto Conte, Mariano Mariani