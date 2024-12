S.A. 26 novembre 2021 Porto Torres, rimborsi servizi sociali Istanze entro il prossimo 3 dicembre per chi ha anticipato spese per le leggi di sostegno ai nefropatici, neoplasia, trapiantati, talassemici, handicap grave



PORTO TORRES - Per ricevere entro dicembre il rimborso per alcune leggi di settore dei servizi sociali, è necessario presentare l'istanza entro il prossimo 3 dicembre. Il provvedimento, dovuto agli adempimenti della Tesoreria comunale, riguarda chi ha anticipato spese per le leggi di sostegno ai nefropatici (L.R. 11/1985), neoplasia (L.R. 9/2004), trapiantati (L.R. 12/2011), talassemici (L.R. 27/1983), handicap grave (L.R. 162/1998). Le istanze che arriveranno oltre il 3 dicembre saranno istruite a gennaio 2022.



Le certificazioni per l’anno 2021, relative al mese di dicembre 2021 e ad arretrati dei mesi precedenti, dovranno essere presentate entro il 10 gennaio 2022, per consentire agli uffici la predisposizione della rendicontazione relativa all’anno 2021 alla Regione Autonoma della Sardegna. Le istanze dovranno essere inoltrate via PEC (servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it) o tramite consegna all’ufficio protocollo. Chi userà la PEC o la e-mail dovrà trasmettere la documentazione in un unico file formato PDF, pena la mancata acquisizione.



Gli impiegati dell’ufficio amministrativo saranno reperibili telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 11 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16 alle 17 ai seguenti numeri telefonici: 079/4008559 3480364603 . Si informa inoltre che, si potrà concordare un appuntamento presso l’ufficio amministrativo dei Servizi Sociali al fine di garantire l’eventuale supporto in presenza.