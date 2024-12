Cor 27 novembre 2021 Lunedì riapre la Scuola Gabriel a Porto Torres Si è concluso l´intervento straordinario di pulizia e ritinteggiattura dello stabile, chiesto dalla direzione dell´istituto al termine dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza finanziati dal programma Iscol@



PORTO TORRES - Da lunedì 29 novembre la scuola Gabriel riaprirà i battenti. Si è concluso l'intervento straordinario di pulizia e ritinteggiattura dello stabile, chiesto dalla direzione dell'istituto al termine dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza finanziati dal programma Iscol@. La scuola Gabriel è stata interessata da due interventi: da una lato un restyling che ha previsto la demolizione delle parti degradate del calcestruzzo di copertura, demolizione della pavimentazione interna e la relativa sostituzione con materiale maggiormente idoneo all'utilizzo del caseggiato, revisione del manto di copertura, rimozione e sostituzione dei canali di gronda e pluviali, rifacimento parti di intonaco. Nel corso dei lavori si è però scoperto un grave problema di sicurezza legato al solaio che regge uno dei pavimenti. Un difetto strutturale che non era possibile individuare in fase di progettazione. Gli uffici comunali hanno immediatamente disposto una cosiddetta "prova di carico" che ha confermato la situazione di pericolo, provocata dalla presenza di un cavedio non censito sotto la superficie. Si è reso quindi necessario predisporre un intervento ulteriore di rinforzo.