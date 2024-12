S.A. 29 novembre 2021 Monumenti aperti, 500 visite a Porto Torres In ogni tappa i visitatori sono stati accompagnati dagli studenti delle scuole cittadine, che hanno fatto da "ciceroni" alla scoperta del sito. Una formula che si è quindi rinnovata con un discreto successo nonostante le proibitive condizioni meteo



PORTO TORRES - Il maltempo non ha fermato la tappa turritana di Monumenti aperti. Sabato 27 e domenica 28 novembre sono state registrate più di cinquecento visite nei cinque siti protagonisti di questa edizione: il planetario dell'Istituto Nautico Paglietti (169 visite), il museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano (145), la basilica di San Gavino (124), il Teatro Comunale Andrea Parodi (73) e l'Area archeologica di Turris Libisonis: (67 perché a causa della pioggia le visite nell'area esterna sono state effettuate solo nella mattinata di sabato).



In ogni tappa i visitatori sono stati accompagnati dagli studenti delle scuole cittadine, che hanno fatto da "ciceroni" alla scoperta del sito. Una formula che si è quindi rinnovata con un discreto successo nonostante le proibitive condizioni meteo. Le prenotazioni sono state raccolte on line, ma c'è stato spazio anche per accogliere adesioni dell'ultimo momento.



«Siamo molto soddisfatti di questo risultato - commenta l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco - che conferma l'interesse verso il patrimonio artistico, archeologico e culturale della nostra città. Uno speciale ringraziamento agli studenti e ai loro insegnanti, per l'impegno e la passione con cui hanno preparato questo evento. Hanno passato settimane a studiare e a costruire il percorso delle visite con un entusiasmo che è il lascito più bello di questa manifestazione». Monumenti aperti è un evento organizzato a livello regionale dall’Associazione Imago Mundi OdV: l'edizione turritana è stata possibile grazie alla collaborazione degli istituti scolastici e della cooperativa La Memoria storica che gestisce l'Ufficio turistico cittadino.