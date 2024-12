Cor 2 dicembre 2021 Torres: tutti negativi dopo il volo da Roma I tamponi effettuati a tutti i componenti del gruppo squadra Torres venuti a potenzialmente a contatto con un soggetto positivo alla variante omicron del Coronavirus in occasione del volo Roma-Alghero sono risultati negativi al doppio tampone



SASSARI - L’urlo liberatorio arriva alle 8.40: i tamponi effettuati a tutti i componenti del gruppo squadra Torres venuti a potenzialmente a contatto con un soggetto positivo alla variante omicron del Coronavirus in occasione del volo Roma-Alghero sono risultati negativi al doppio tampone (antigenico e molecolare) effettuato nella giornata di ieri.



In seguito alla segnalazione legata ad un possibile contagio avvenuto sul volo di rientro dalla trasferta in casa del Gladiator, alcuni fra dirigenti, staff tecnico e giocatori (non l’intero gruppo squadra, posto che alcuni non erano presenti al momento del potenziale contatto) erano stati precauzionalmente messi in quarantena preventiva in ottemperanza alle misure governative, in attesa appunto di sottoporsi a tampone molecolare e costantemente monitorati dallo staff medico.



L’esito è negativo. Già ieri la squadra ha lavorato - nelle modalità consentite in fase di quarantena - in modalità singola attraverso sedute di lavoro online e sul campo in riferimento a giocatori e componenti del staff che non erano nemmeno potenzialmente entrati a contatto con il soggetto infetto. Ora si aspettano comunicazioni ufficiali da parte degli organi decisionali preposti: l’Ats riguardo la possibile ripresa degli allenamenti della squadra e la Lega rispetto alla sfida casalinga alla Vis Artena in programma domenica prossima ed a fortissimo rischio rinvio.