Cor 10 dicembre 2021 Gancio spezzato, operaio colpito in testa Incidente nell'allestimento dei gazebo a supporto della manifestazione automobilistica in programma ad Alghero. Un gancio si spezza e la struttura in metallo colpisce il manovratore. Immediato l´intervento del 118 che ha traportato il malcapitato d´urgenza in ospedale. Sul posto gli agenti della Polizia Locale



ALGHERO - Sfiorata la tragedia questa mattina (venerdì) ad Alghero nella passeggiata di via Garibaldi, in occasione dei lavori per l'installazione di alcuni gazebo a supporto della manifestazione pubblica prevista nel weekend e organizzata nel Piazzale della Pace antistante. All'origine dell'incidente che ha visto protagonista un operaio, un gancio spezzatosi improvvisamente, con la conseguente struttura in metallo che è precipitata al suolo colpendo il manovratore. Immediato l'allarme al 118: secondo le prime indiscrezioni l'uomo avrebbe riportato un brutto taglio alla testa con perdita di sangue, conseguenza del colpo. L'operaio è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Sul posto l'intervento degli agenti della Polizia Locale di Alghero e il personale dello Spresal di Sassari.



Nella foto: il luogo teatro del grave incidente in via Garibaldi ad Alghero



ultima modifica ore 17.35