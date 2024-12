Cor 10 dicembre 2021 Open day al Liceo Manno nel weekend Il Liceo Classico linguistico “G.Manno” di Alghero rimarrà aperto sabato 11 dicembre dalle 17 alle 19 e domenica 12 dicembre dalle 10.30 alle 12.30, per accogliere genitori e alunni che desiderino visitare la scuola e avere chiarimenti sul piano di studi e sull´offerta formativa



ALGHERO - Nell'ambito delle attività di orientamento, il Liceo Classico linguistico “G.Manno” di Alghero rimarrà aperto sabato 11 dicembre dalle 17 alle 19 e domenica 12 dicembre dalle 10.30 alle 12.30, per accogliere genitori e alunni che desiderino visitare la scuola e avere chiarimenti sul piano di studi e sull'offerta formativa.



I docenti dello storico liceo cittadino riceveranno le famiglie e forniranno tutte le informazioni necessarie per agevolare le scelte degli studenti in procinto di iscriversi alle scuole superiori. La scuola sarà aperta, per l’attività di orientamento, anche sabato 18 dicembre dalle 17 alle 19. Altri incontri sono previsti sabato 8 e domenica 9 gennaio.



Sarà scrupolosamente osservato il protocollo di sicurezza scolastica anticontagio da Covid-

19. Si fa presente, inoltre, che dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13, la vicepresidenza del Liceo Manno è comunque sempre aperta e disponibile a ricevere richieste di informazioni, sia di persona, sia telefonicamente (079/979149).