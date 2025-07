S.A. 10:28 Insegnanti sostegno: 400mila euro per la formazione Da Regione destinato un contributo di 400 mila euro (200 mila all’Università di Cagliari e 200 mila a quella di Sassari) per attivare 200 nuovi posti



CAGLIARI - La Regione investe sull’inclusione scolastica, incrementando le risorse per la formazione dei docenti di sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità. Vista la forte carenza di insegnanti specializzati (due su tre nell’isola sono precari), la Giunta, su proposta dell’assessora alla Pubblica Istruzione Ilaria Portas, per contrastare questa emergenza ha destinato un contributo di 400 mila euro (200 mila all’Università di Cagliari e 200 mila a quella di Sassari) per attivare 200 nuovi posti riservati alla formazione di docenti di sostegno qualificati. Sono state inoltre previste risorse complessive per 1 milione e 350 mila euro destinate ad abbattere la tassa di iscrizione a tali corsi fino a 2 mila euro.



«Questo intervento è doveroso per rispondere alle esigenze di formazione del maggior numero di alunni disabili che hanno il diritto di essere affiancati da docenti specializzati» spiega l’assessora Portas: «è un investimento per i nostri ragazzi che rappresentano il futuro del nostro paese. Con 400 mila euro verranno creati 200 posti di lavoro sicuri in Sardegna». La delibera prevede che tali somme vengano ripartite sulla base del numero degli idonei che hanno superato la selezione dei due Atenei.



La proposta dall’assessorato della Pubblica Istruzione è stata recepita dal Comitato regionale di coordinamento (CORECO) che ha approvato all’unanimità l’incremento di 200 posti a concorso nell’isola: 100 per l’Ateneo di Cagliari e 100 per quello di Sassari. Sulla base delle richieste del CORECO il Ministero dell’Università e della Ricerca, per gli anni 2024/2025 ha autorizzato l’attivazione dei percorsi di formazione per 40 insegnanti di sostegno per la scuola dell’infanzia a Cagliari, 60 posti nella scuola primaria a Cagliari e 70 a Sassari, 150 posti per il sostegno della scuola secondaria di I grado a Cagliari e 90 a Sassari,150 posti per il sostegno della scuola secondaria di II grado a Cagliari e 90 a Sassari.