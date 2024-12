Cor 11 dicembre 2021 Politiche di sviluppo: cabina di regia a Cagliari È stata istituita ieri la Cabina di regia per la programmazione unitaria delle politiche di sviluppo. A coordinarla il presidente della Giunta regionale Christian Solinas: sarà composta dagli Assessori direttamente competenti dei programmi cofinanziati con risorse europee



CAGLIARI - È stata istituita ieri la Cabina di regia per la programmazione unitaria delle politiche di sviluppo. Coordinata dal Presidente, sarà composta dagli Assessori direttamente competenti dei programmi cofinanziati con risorse europee e dall'Assessore dell’Ambiente responsabile della strategia di sviluppo sostenibile, oltre ai rappresentanti del sistema degli Enti locali e del partenariato economico e sociale. «La Cabina di regia è nata dall’esigenza di adottare scelte organizzative al più alto livello che consentano di assicurare unitarietà programmatica, finanziaria e di governance per gestire in modo adeguato i diversi programmi di diretta gestione della Sardegna, capaci di sprigionare energie nuove e di generare uno sviluppo e una crescita duraturi per il nostro territorio», ha detto il Presidente della Regione Christian Solinas ribadendo la necessità di collegare la realizzazione del programma di governo con l’individuazione delle priorità strategiche e, conseguentemente, con la programmazione unitaria delle risorse.