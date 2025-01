S.A. 13 dicembre 2021 Cercasi elettricista in Capitaneria Chiamata d´imbarco per un´elettricista martedì 14 dicembre, alla Capitaneria di Porto Torres



PORTO TORRES - Chiamata d'imbarco per un'elettricista martedì 14 dicembre, alla Capitaneria di Porto Torres. La figura professionale è richiesta dalla Compagnia Italiana di Navigazione spa. L'appuntamento è alle 10 nel Porto, presso l'Ufficio di Collocamento.