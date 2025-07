Cor 14:15 «Dimezzati i finanziamenti per il porto» Tante belle parole e promesse in campagna elettorale da parte dell´assessore regionale Antonio Piu, a distanza di un anno nessun intervento sostanziale e fondi addirittura dimezzati per il porto di Alghero: l´attacco dei Riformatori Sardi



ALGHERO - Perché da 1,5 milioni siamo passati a 700 mila euro? Quali interventi verranno tagliati? Perché il Comune di Alghero oggi quantifica in 700 mila euro queste opere quando soltanto due anni fa si parlava di 1,5 milioni di euro? E, soprattutto, quali sono le reali intenzioni della Regione nei confronti della portualità turistica algherese? Tante domane, tutte più che lecite e attinenti all'ultimo comunicato diffuso dalla regione il 24 luglio 2025 in merito all’assegnazione di 700 mila euro per il porto di Alghero, su proposta dell’assessore Antonio Piu.



In realtà, basterebbe pochissimo per capire che si tratta di un ridimensionamento sostanziale di risorse destinate ad Alghero. I Riformatori Sardi chiedono che fine abbiano fatto gli 1.500.000 euro predisposti dalla precedente Giunta regionale. «È facile trovare riscontro sulla stampa del finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro approvato nella precedente legislatura su proposta dell’allora assessore Aldo Salaris nel 2023. Fondi che, appunto, si riferivano al rifacimento delle pavimentazioni, alla nuova illuminazione, alla riqualificazione delle banchine, agli arredi e alla segnaletica».



«Guarda caso gli stessi interventi oggi riscoperti e riproposti dall’assessore Piu» attaccano i Riformatori algheresi. «Quindi ci pare di capire che si sta tagliando di oltre la metà un finanziamento già deciso e avviato e si sta facendo mera propaganda, presentando come nuove decisioni già assunte nella scorsa legislatura». C'è di più: proprio in campagna elettorale l'assessore Piu aveva preso impegni sul porto alla presenza dell'allora candidato alla carica di sindaco, Cacciotto. Incalzato dall'attuale assessore alla programmazione, Enrico Daga, il delegato sassarese della giunta Todde aveva rilanciato il valore strategico del porto algherese: da allora, tutto tace.