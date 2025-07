Cor 14:32 Colledanchise al Misto, si balla Il consigliere comunale algherese ufficializza il passaggio al Gruppo Misto (che però non potrà avere capogruppo con un solo membro): Confermata l’uscita dal gruppo consiliare Futuro Comune: Saltano così i delicati equilibri di giunta ad Alghero







Balla anche il nome del membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Alghero in House, Antonio Cardin (Futuro Comune), per il quale Pd e Noi RiformaiAmo Alghero, in attesa da mesi del rinnovo del Cda della Secal e con diverse visioni al loro interno. ALGHERO - «Questa scelta nasce da un’esigenza di trasparenza e coerenza istituzionale, su richiesta del mio partito, per dare piena chiarezza al percorso che sto portando avanti con convinzione al fianco del sindaco Cacciotto e della maggioranza». Parole di Marco Colledanchise che ufficializza l'addio a Futuro Comune (il gruppo del sindaco Cacciotto) ed il contestuale passaggio al gruppo Misto in seno al consiglio comunale di Alghero.«Per motivi legati al regolamento del Consiglio Comunale, non è stato possibile l’ingresso formale nel gruppo consiliare Orizzonte Comune, realtà con cui Colledanchise condivide pienamente contenuti e visione politica. Su richiesta del proprio partito e per evitare qualsiasi ambiguità formale, si è scelto di procedere con l’adesione al Gruppo Misto, in modo da garantire chiarezza e trasparenza rispetto al ruolo svolto in aula» si legge nella nota del partito capitanato da Franco Cuccureddu.Il gruppo consiliare è infatti di stretto appannaggio di Christian Mulas, eletto a giugno 2024 col simbolo di Orizzonte Comune e deciso a non lasciare campo libero al collega di maggioranza. L'odierna decisione di Colledanchise formalizza una situazione già annunciata nel giugno 2025, con l’uscita da Futuro Comune e l’adesione politica al progetto civico Orizzonte Comune, ma apre contestualmente nuove potenziali grane nei delicati equilibri di coalizione.Futuro Comune, infatti, conta oggi soltanto una consigliera comunale (Beatrice Podda) ed al netto dei pesi interni alla maggioranza, vanta attualmente tasselli decisamente importanti (e pesanti): il sindaco, l'assessora alla Attività Produttive (Ornella Piras) e ildel Parco di Porto Conte (Luca Pais). Un fatto questo che potrebbe far risvegliare gli appetiti interni alla variegata coalizione e determinare la richiesta di un riequilibrio generale nell'ottica di un rilancio dell'attività politico-amministrativa.Balla anche il nome del membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Alghero in House, Antonio Cardin (Futuro Comune), per il quale Christian Mulas ne ha chiesto ufficialmente le dimissioni o la revoca al sindaco, ma oggi è sorretto proprio da Marco Colledanchise . In mezzo i due partiti di maggioranza relativa,, in attesa da mesi del rinnovo del Cda della Secal e con diverse visioni al loro interno.