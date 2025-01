video Cor 16 dicembre 2021 Studenti contro la violenza sulle donne: il video



E' realizzato con gli alunni delle classi 2A e 3A dell'Istituto Comprensivo 3 di via Biasi, ad Alghero. E' stato rilasciato in occasione della recente Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La regia è della professoressa Stefania Piras, con i due attori principali: Daniele Piras ed il professor Gianni Solinas. Guarda e condividi il video su Alguer.tv