Bando affitti, contributi a Sassari

SASSARI - Pubblicati il bando e il portale per richiedere i contributi regionali canone di locazione, anno 2021. Le domande scadono alle 24 del 14 gennaio. Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione – compreso il reddito di cittadinanza – nel limite dell’importo del canone sostenuto. Due le novità principali presenti quest’anno. Innanzitutto le domande potranno essere inoltrate unicamente tramite il portale Multiservizi Municipia, a cui è possibile accedere da computer, tablet, note book e/o smartphone. Per presentare istanza è indispensabile essere in possesso di Spid (Sistema pubblico d’identità digitale).



Domande inviate con altre modalità non saranno accettate. Quelle presentate con Spid non intestato al richiedente saranno escluse. Le richieste possono essere inviaste anche tramite le organizzazioni sindacali degli inquilini (Sicet, via 4 Novembre 53 telefono 079 270420; Sunia, via Sorso 115, telefono 079241111; Uniat – via Muroni n. 5/C – 079 232518).



La seconda novità è che, accanto alle canoniche fascie A e B, il bando prevede una nuova fascia, la fascia Covid, ampliando la platea dei possibili concorrenti, destinata a quei nuclei familiari con un Isee corrente o ordinario uguale o inferiore a 35mila euro rispetto al quale l’incidenza sul valore Isee del canone annuo corrisposto è superiore al 24 percento. Per la fascia Covid l’ammontare del contributo non può essere superiore a 2.320 euro. Per l’ammissibilità alla Fascia Covid, i richiedenti devono presentare un’autocertificazione (il cui modulo è pubblicato nel sito) nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 25 percento. La riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l’Isee corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.