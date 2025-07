S.A. 15:12 Siti ambientali: 1,9 milioni da Regione Le risorse sono destinate a progetti che prevedono la riqualificazione di aree naturali sensibili, la realizzazione di infrastrutture leggere per la fruizione sostenibile dei siti, la tutela di habitat e specie di interesse comunitario, il recupero di percorsi storici e ambientali, e la valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico



CAGLIARI - La Regione Sardegna investe altri 1,9 milioni di euro per la valorizzazione di monumenti naturali e aree di pregio ambientale del proprio territorio. Due provvedimenti approvati durante l’ultima Giunta, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, promuovono 10 nuovi interventi per la salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e dei servizi ecosistemici «Proseguiamo nelle azioni di tutela del patrimonio ambientale – dichiara l’assessora Laconi – sostenendo progetti già ritenuti idonei ma rimasti senza copertura, e aprendo la strada a nuove iniziative per la valorizzazione dei territori. Una scelta di coerenza, visione e responsabilità istituzionale».



Con 900 mila euro del bilancio regionale, vengono finanziati sei interventi già risultati ammissibili nel 2024 ma esclusi per mancanza di fondi. Le risorse sono destinate a progetti che prevedono la riqualificazione di aree naturali sensibili, la realizzazione di infrastrutture leggere per la fruizione sostenibile dei siti, la tutela di habitat e specie di interesse comunitario, il recupero di percorsi storici e ambientali, e la valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico in contesti di elevato pregio ecologico e culturale. In parallelo, con 400 mila euro si finanziano interventi finalizzati alla valorizzazione e alla gestione sostenibile di Monumenti Naturali riconosciuti ai sensi della L.R. 31/1989. Le risorse sono destinate alla tutela di ambienti naturali di eccezionale valore paesaggistico e geologico, al miglioramento della fruibilità pubblica e alla messa in sicurezza delle aree, anche attraverso azioni di recupero ambientale, infrastrutture leggere, e attività informative e culturali per la diffusione della conoscenza e del rispetto del patrimonio naturale sardo.



La restante parte delle risorse disponibili, 600 mila euro, sarà impiegata per un nuovo avviso pubblico rivolto a Comuni e gestori delle aree protette, con l’obiettivo di sostenere progetti in grado di valorizzare in modo innovativo il patrimonio naturale. Gli interventi dovranno essere coerenti con la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e quella di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché con le misure di conservazione della Rete Natura 2000. Saranno favoriti progetti che uniscano tutela ambientale, fruizione sostenibile, inclusione e promozione culturale, anche attraverso l’utilizzo di soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions). I due provvedimenti approvati rafforzano la rete di tutela del territorio, promuovono la conoscenza del valore ambientale e culturale della Sardegna e danno impulso a un modello di sviluppo che mette al centro il paesaggio, l’adattamento climatico e la responsabilità collettiva.