Cor 18 dicembre 2021 Lavoro, prima sinergia nel settore alberghiero Presentato il piano di formazione e assunzione che prevede l’avvio immediato della campagna di recruiting per 200 posizioni da coinvolgere nel Conrad Chia Laguna che verrà inaugurato il 13 aprile



CAGLIARI - «Parte da Cagliari la ricerca di personale, con attività di formazione e assunzioni nel settore turistico alberghiero e dell’hospitality. Abbiamo accolto con favore, a seguito di tutte le opportunità che la Regione ha messo in campo con la legge appena approvata che prevede il Fondo lavoro in Sardegna oltre a tutta la parte di formazione relativa al PNNR con il Programma di Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (Gol), la volontà di Italian Hospitality Collection di delocalizzare in Sardegna e di avviare un grande piano di ampliamento con investimenti nel Sud Ovest dell’Isola che preveda l’estensione della stagione ad almeno 7 mesi. La sinergia con il polo alberghiero italiano del lusso che racchiude al suo interno anche il Chia Laguna Resort, rientra negli accordi che la Regione sta facendo con le grosse aziende per cogliere le opportunità che stano arrivano per coprire gli spazi occupazionali».



Lo ha detto l’Assessore del Lavoro, Alessandra Zedda, nel corso della presentazione del piano di formazione e assunzione del Gruppo nell’Isola, che prevede l’avvio immediato della campagna di recruiting per 200 posizioni da coinvolgere nel Conrad Chia Laguna che verrà inaugurato il 13 aprile, con l’intento di arrivare all’individuazione di 350 figure in breve tempo, che diventeranno 1300 nel periodo di punta. «Oggi il lavoro e l’occupazione tornano protagonisti - ha continuato l’esponente della Giunta Solinas – La Regione sarà al fianco di qualsiasi azienda intenda delocalizzare e puntare sull’occupazione nella nostra Isola. Anche nel settore turistico-alberghiero e dell’hospitality in genere mancano alcune tra le figure professionali principali: si registra un gap tra domanda e offerta che deve spingere le Istituzioni ad aiutare le aziende con una formazione mirata a trovare quelle figure professionali».



Il Gruppo si è detto pronto ad attivare percorsi con base a Chia laguna e Cagliari, che riguarderanno la formazione alberghiera in tutte le sue declinazioni per individuare e formare nuovi professionisti nel mondo del lavoro, accompagnarli in un percorso di carriera con possibilità di assunzione nell’Isola e fuori dall’Isola. Le figure ricercate riguardano il mondo della ristorazione (chef, camerieri, aiuti cuoco e via dicendo), della manutenzione, del giardinaggio e della pulizia, fino alla parte dell’attività operativa dalla spiaggia alla Spa (compresi i corsi specializzati su Spa e sulle attività termali), passando anche per il settore del ricevimento e degli eventi, oltre alla parte amministrativa, con evidenti opportunità anche nella gestione tecnica di prezzi e tariffe e nell’attività di marketing, con tutte le attività digitali inerenti i siti web.

Strumenti come il “Fondo Sardegna Lavoro e il nuovo progetto Gol nazionale, a breve operativi, potranno garantire nuove opportunità occupazionali.