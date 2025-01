Cor 17 dicembre 2021 A Porto Torres 22 Consiglio in un anno Di seguito la relazione del presidente del Consiglio comunale di Porto Torres, Franco Satta, che questa mattina ha presentato il bilancio annuale dell´attività del Consiglio comunale



Il 2021 è stato un anno segnato dal Covid-19 che ha sconvolto le vite di tutti: la pandemia sta ancora incidendo sui cittadini sia sul piano sociale che culturale. Dopo mesi di lockdown, e di misure restrittive decise dal governo, la vita nella nostra comunità è cambiata a causa dei grandi mutamenti. La pandemia ha cambiato la sanità, che mai fino ad ora si era trovata a dover affrontare una difficoltà così grande, l’improvvisa situazione d’emergenza ha purtroppo evidenziato i punti deboli, ma ha anche fatto apparire i punti di forza soprattutto quelli del lato umano di tutti gli operatori sanitari. Sono cambiate le attività turistiche, culturali e commerciali, i locali di ritrovo ed i ristoranti hanno visto i loro esercizi chiudere e riaprire, creando situazioni di relativa incertezza verso il futuro. Alcuni purtroppo hanno dovuto soccombere difronte alle difficoltà, in ogni caso i ritmi e le modalità della vita quotidiana sono variati soprattutto dopo i divieti di assembramento, dell’obbligo del distanziamento, dell’utilizzo delle mascherine e del green pass. I giovani sono quelli che più hanno risentito dell’isolamento compreso quello scolastico con l’applicazione della didattica a distanza.



Per questi motivi anche la politica, come tutti del resto, si è dovuta adattare con l’uso di mezzi di comunicazione a distanza per poter rimanere in contatto e svolgere il proprio ruolo istituzionale. Per quanto riguarda il Comune di Porto Torres considerata la grave situazione economica e sociale, già difficile prima della pandemia, i consiglieri comunali per essere più incisivi hanno scelto con determinazione di poter svolgere le attività del consiglio in presenza. Pertanto, sono state messe in campo tutte le risorse utili per attrezzare la sala consiglio con dispositivi di prevenzione utili per consentire le assemblee consiliari in presenza. A questo proposito vorrei sottolineare il lavoro profuso da tutti i consiglieri ognuno impegnato a contribuire per il conseguimento dei migliori risultati nel rispetto dei ruoli e delle funzioni spettanti ai consiglieri di maggioranza e di opposizione. Per il raggiungimento degli obiettivi, all’impegno costante della maggioranza ha contribuito, in coerenza con le dichiarazioni rilasciate fin dalla seduta di insediamento del Consiglio Comunale, la minoranza presente in consiglio con una opposizione costruttiva e responsabile. A causa dell’emergenza sanitaria per il Consiglio Comunale è aumentato il carico di lavoro dei consiglieri ed è stata incrementata l’attività soprattutto delle Commissioni Comunali Permanenti che hanno operato nell’interesse generale per affrontare le questioni di ordinaria amministrazione ma soprattutto i problemi cogenti determinati dalla situazione economica e sanitaria che ha colpito tutto il Paese. In definitiva è stato un anno intenso e nel quale non sono mancati i confronti o gli scontri su vari temi, ma sempre in un’ottica di rispetto reciproco e di attenzione alla città.



Dal 24 novembre 2020 al 29 ottobre 2021, il Consiglio Comunale, formato da 21 componenti con diritto di voto (compresi il Sindaco e il Presidente del Consiglio), dei quali 5 donne, si è riunito 22 volte, in pratica due volte al mese. Pertanto le pause estive e natalizie sono state molto brevi. Prima di ogni seduta del Consiglio Comunale, per la predisposizione dell’elenco degli argomenti da dibattere sono state convocate altrettante riunioni della Conferenza dei Capigruppo. Quest’ultima è formata dai 9 Consiglieri che rappresentano tutte le forze di maggioranza e minoranza che siedono in Consiglio Comunale. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono state convocate 61 volte. Le sedute delle commissioni hanno affrontato problematiche relative a tematiche specifiche e si sono riunite per analizzare in prima istanza, in modo semplice e chiaro, i contenuti delle delibere prima che queste arrivassero all’attenzione del consiglio. Occorre far rilevare che per ben 15 volte il Consiglio Comunale di Porto Torres ha votato gli atti senza nessun voto contrario, questo è il segno tangibile di una importante svolta della politica dove gli interessi della comunità hanno prevalso su tutto. A mia memoria non ricordo di aver visto l’approvazione della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, accertata sulla base del rendiconto dell’esercizio dell’anno precedente, approvata all’unanimità. In seguito a questo sono state liberate e impegnate cospicue risorse finanziarie, risultate indispensabili per programmare progettare, o realizzare importanti interventi su immobili e impianti di proprietà pubblica.



Per questo oltre ai consiglieri comunali occorre ringraziare i dirigenti, i funzionari ed i dipendenti comunali che hanno permesso il raggiungimento di questo grande obiettivo accettando e vincendo la sfida di impegnare a tempo di record tutte le somme disponibili.

Prevedo che nei prossimi appuntamenti del Consiglio Comunale si dovrà porre la massima attenzione sulle azioni territoriali e regionali previste nel PNRR, un piano, questo nazionale di ripresa e resilienza, che per la quantità delle risorse disponibili rappresenta un'occasione unica che ha catalizzato l’interesse e l’apertura al dialogo delle forze sociali e datoriali unite e pronte, ognuna per quanto di competenza, a fare la propria parte con la consapevolezza della difficile sfida che tutti abbiamo davanti. In conclusione il nostro augurio (ho usato il plurale perché ritengo di poter esprimere questo pensiero a nome di tutti i consiglieri), considerato il contesto generale, l’auspicio è quello di poter tornare quanto prima ad una situazione di normalità in modo da poter svolgere con serenità e nel miglior modo possibile tutte le attività per le quali i cittadini hanno eletto questo Consiglio Comunale.