Jacopo Cullin a Cagliari, Sassari e Nuoro

SASSARI - Tutto pronto all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari per la tournée invernale di "È inutile a dire!", il nuovo spettacolo dell’attore e regista Jacopo Cullin, che ne sancirà il ritorno alle scene dopo il periodo di pausa determinato dall’emergenza saniatria. In virtù dei sold out registrati in ogni data, lo spettacolo vivrà dei nuovi appuntamenti isolani che verranno presto annunciati.



Da domani (lunedì 20 dicembre) a giovedì 23, dunque, "È inutile a dire!" sarà in scena nel capoluogo isolano, per poi approdare al Teatro Verdi di Sassari il 27 dicembre, al Teatro Eliseo di Nuoro il prossimo 3 gennaio, con altre due repliche a Cagliari mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania. Per poter accedere a tutti gli spettacoli sarà obbligatoria l’esibizione del super green pass (certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19).



"È inutile a dire!" è uno spettacolo scritto sapientemente dalla penna di Cullin, capace di muoversi sul delicato confine tra ironia e comicità, dando spazio alla riflessione su alcune tra le principali tematiche che caratterizzano il nostro tempo: società liquida, fragilità delle relazioni e la costante crisi esistenziale che pervade l'essere umano. In scena Cullin interpreta tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi 'e Proccu), scelti appositamente per far sorridere e riflettere di fronte alle paure e nevrosi del nostro tempo.



Ad affiancarlo sul palco l'attore Gabriele Cossu, collega, amico e collaudata spalla, con la parte musicale affidata ai rodati compagni di viaggio Matteo Gallus al violino, Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso. Le grafiche dello spettacolo sono curate dall'artista sardo Giorgio Casu (in arte Jorghe), con le foto di Damiano Picciau.