S.A. 20 dicembre 2021 Calamità naturali: 255mila euro ai comuni sardi Finanziamenti a sedici Comuni per calamità naturali: eccezionali precipitazioni, forti raffiche di vento e mareggiate che hanno funestato alcune zone dell’Isola tra novembre 2018 e gennaio 2021



CAGLIARI - In Giunta regionale è stato approvato lo stanziamento di 2 milioni 255mila 836 euro da destinare a sedici Comuni per calamità naturali: eccezionali precipitazioni, forti raffiche di vento e mareggiate che hanno funestato alcune zone dell’Isola tra novembre 2018 e gennaio 2021.



I contributi sono stati così assegnati: Arzana (231.253 euro); Assolo (35.184); Bonorva (133.343); Cagliari (203.378); Cardedu (324.532); Jerzu (34.664); Mandas (313.109); Meana Sardo (25.443); Ittiri (69.976); Osilo (300.634); Pozzomaggiore (124.965); Thiesi (124.175); Ulassai (127.761); Villagrande Strisaili (101.436); Villasor (79.109); Villaputzu (26.891).