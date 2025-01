Cor 20 dicembre 2021 Sbarca a Porto Torres e viene arrestata La cittadina straniera proveniente da Barcellona, è risultata colpita da un Ordine di Carcerazione emesso dal Tribunale di Sassari, poiché deve espiare una condanna di oltre due anni di reclusione per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti



PORTO TORRES - Presso lo scalo marittimo di Porto Torres, nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore di Sassari tesi al controllo degli ingressi nella nostra Regione, il personale della Squadra Mobile di Sassari, impegnato in tale attività con alcune pattuglie, ha bloccato allo sbarco dalla motonave Grimaldi “Cruise Barcellona”, fra gli altri passeggeri, una cittadina straniera di 53 anni. Dai successivi controlli nella banca dati delle Forze di Polizia, la cittadina straniera proveniente da Barcellona, è risultata colpita da un Ordine di Carcerazione emesso dal Tribunale di Sassari, poiché deve espiare una condanna di oltre due anni di reclusione per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti. Il personale di Polizia, pertanto, ha tratto in arresto la donna conducendola successivamente presso il Carcere di Bancali, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto il fermo.