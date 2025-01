Cor 21 dicembre 2021 Auto elettriche in comune a Porto Torres Consegnate dalla ditta Confalonieri di Sassari al Comune di Porto Torres quattro auto elettriche finanziate dalla Rete metropolitana: sono caratterizzate da efficienze di conversione notevolmente superiori rispetto ai motori a combustione termica, da costi di gestione e manutenzione sensibilmente inferiori



Porto Torres - Da ieri nel parco auto del Comune di Porto Torres sono presenti anche quattro mezzi elettrici. Le macchine, consegnate dalla ditta Confalonieri di Sassari, sono arrivate grazie a una convenzione siglata a giugno del 2019 dall’assessorato dell’Industria della Regione Sardegna e dalla Rete Metropolitana del Nord Sardegna che ha consentito ai comuni del territorio aderenti di usufruire di questa opportunità.



Delle auto messe a disposizione degli 8 Comuni che fanno parte della Rete 14 sono state assegnate a Sassari, 7 ad Alghero, 4 a Porto Torres, 2 a Sorso e una rispettivamente a Castelsardo, Stintino e Valledoria. Le quattro Renault Zoe sono state consegnate simbolicamente da Marco Serra, sales manager Confalonieri AUTO, alla alla vicesindaca Simona Fois e all'assessore al Patrimonio, Alessandro Carta.



Le auto elettriche sono caratterizzate da efficienze di conversione notevolmente superiori rispetto ai motori a combustione termica, da costi di gestione e manutenzione sensibilmente inferiori e da emissioni locali pressoché nulle. In particolare, se la fonte di approvvigionamento energetico elettrico è rinnovabile il mezzo può essere classificato a emissioni zero. L’attivazione di sistemi di mobilità di tipo elettrico da parte di soggetti pubblici costituisce, pertanto, un importante dimostratore e un significativo elemento di sensibilizzazione volto a incentivare la transizione verso forme di efficientamento della mobilità.