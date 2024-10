S.A. 27 dicembre 2021 One man show di Valerio Lundini ad Alghero In cartellone domenica 2 e lunedì 3 gennaio al Teatro Civico di Alghero e martedì 4 gennaio alle 21 al Teatro Massimo di Cagliari dove inaugura la rassegna "Pezzi Unici" organizzata dal CeDAC



ALGHERO - S'intitola “Il mansplaining spiegato a mia figlia” il nuovo spettacolo di Valerio Lundini in cartellone – dopo il duplice appuntamento domenica 2 e lunedì 3 gennaio alle 20.30 al Teatro Civico di Alghero a cura della Fondazione Alghero per il Cap d'Any – martedì 4 gennaio alle 21 al Teatro Massimo di Cagliari dove inaugura “Pezzi Unici”, la nuova rassegna organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.



Viaggio tra temi di scottante attualità e argomenti “a sorpresa” con il divertente e coinvolgente One-Man-Show interpretato dal poliedrico artista romano che ha conquistato le platee televisive (e non solo) con la sua comicità surreale, che sposa satira e nonsense, domande irriverenti e raffinati giochi di parole, per affrontare questioni cruciali del presente attraverso la chiave dell'ironia e della leggerezza, mettendo in risalto i paradossi e le contraddizioni della società contemporanea. Una sorta di enfant terrible capace di porre quesiti impertinenti e perfino imbarazzanti, facendo del politically incorrect un antidoto al “buonismo” imperante e del sovvertimento dei ruoli comuni uno stimolo a uscire dai clichés, con la soave gentilezza e l'apparente ingenuità da conduttore “di riserva” di un programma “inadeguato” e insieme l'umorismo pungente e sottile di un autore smaliziato, inventore e interprete di battute e testi con importanti collaborazioni con artisti come Nino Frassica e Lillo & Greg.



Studi in Giurisprudenza e una laurea in Lettere, diplomato alla Scuola Romana dei Fumetti, apprezzato conduttore televisivo – da “L'Altro Festival” in occasione del Festival di Sanremo 2020, a “Una pezza di Lundini” - Valerio Lundini, con all'attivo una carriera di autore per la radio e per la televisione (in programmi come “610” e il “Programmone” di Nino Frassica in onda su Rai Radio 2) oltre alla partecipazione in veste di autore e comico a “Battute?” condotto da Riccardo Rossi su Rai 2 (2019) e le apparizioni in CCN - Il Salotto con Michela Giraud su Comedy Central (dal 2020), poi la partecipazione all'ultima kermesse sanremese come ospite, insieme a Roy Paci, per la serata cover al fianco di Fulminacci sulle note di “Penso Positivo” di Lorenzo Cherubini alias Jovanotti, approda sui palcoscenici italiani con “Il mansplaining spiegato a mia figlia” (produzione Do7 Factory e Vigna PR), dopo una fortunata tournée estiva con numeri da “tutto esaurito”, per un nuovo Tour nei Bei Teatri.



Nella foto (di G.Aiello): Valerio Lundini