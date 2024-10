Cor 28 dicembre 2021 Omicidio in casa a Monserrato Una lite finisce in tragedia a Monserrato. Un uomo di 79 anni, Antonio Pisu, impresario edile, è stato ucciso a colpi di pistola in casa intorno alle 10.30 di questa mattina. Arrestato il colpevole



MONSERRATO - Una lite finisce in tragedia a Monserrato. Un uomo di 79 anni, Antonio Pisu, impresario edile, è stato ucciso a colpi di pistola in casa intorno alle 10.30 di questa mattina (martedì). Il presunto autore, un uomo di 75 anni, sarebbe già stato fermato dalla polizia. Secondo le prime indiscrezioni tra i due sarebbero sorte alcune incomprensioni sfociate in rissa: la situazione è presto degenerata. Un colpo di pistola avrebbe raggiunto la vittima al petto. Per lui non c'è stato niente da fare.