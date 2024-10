S.A. 29 dicembre 2021 Liquidazione consorzi Zir, proroga al 30 giugno Proroga al 30 giugno 2022 il termine assegnato ai commissari liquidatori dei Consorzi Zir di Siniscola, di Macomer e di Nuoro-Pratosardo per la chiusura della gestione liquidatoria degli enti



NUORO - «Dopo un primo rinvio, dovuto alla diffusione di incendi estivi che avevano interessato alcuni territori della Sardegna centrale, si è deciso, considerando il perdurare dello stato di emergenza pandemica che vede gli enti locali ancora impegnati nel contrasto alla diffusione epidemiologica, di disporre un’ulteriore proroga del termine assegnato ai commissari liquidatori dei Consorzi Zir per l'espletamento di tutti gli adempimenti». Lo ha detto l'assessore regionale dell'Industria, Anita Pili, dopo l’approvazione della delibera che ha stabilito di prorogare al 30 giugno 2022 il termine assegnato ai commissari liquidatori dei Consorzi Zir di Siniscola, di Macomer e di Nuoro-Pratosardo per la chiusura della gestione liquidatoria degli enti e per il trasferimento del patrimonio e del personale in favore rispettivamente del Comune di Siniscola, del costituendo Consorzio per l'area industriale di Tossilo (formato dai Comuni di Macomer e di Borore) e del Comune di Nuoro.



«La Regione è decisa nel sostenere il volere delle Amministrazioni locali e questa sarà l’ultima proroga concessa, stanziamenti di risorse da parte del Consiglio regionale permettendo, per una situazione che, ormai da troppi anni, attende una soluzione definitiva – ha aggiunto l’assessore Pili –. L’obiettivo finale è quello di ridare ruolo e spazi ad enti che diversamente rischiano di perdere definitivamente le opportunità di incidere nei tessuto produttivo locale».



Se entro il termine, i Comuni di Siniscola e di Nuoro e il costituendo Consorzio per l'area industriale di Tossilo non dovessero accettare formalmente, mediante una deliberazione dei consigli comunali e dell'assemblea degli enti consorziati, così come previsto dalla legge regionale 10/2008, il trasferimento avverrà, entro i successivi 30 giorni, in favore del Consorzio industriale provinciale di Nuoro.