Cor 31 dicembre 2021 Nomine, chiesto il processo per Solinas Richiesto dalla Procura di Cagliari il rinvio a giudizio per il governatore Christian Solinas, il suo capo di gabinetto Maria Grazia Vivarelli e l’assessora agli Affari generali Valeria Satta



CAGLIARI - Chiesto il rinvio a giudizio dalla Procura di Cagliari per il governatore Christian Solinas, il suo capo di gabinetto Maria Grazia Vivarelli e l’assessora agli Affari generali Valeria Satta. La vicenda riguarda gli incarichi di direttore generale della presidenza della Regione e della Protezione civile regionale affidati nel giugno 2019 all’avvocata Silvia Curto e all’ingegnere Antonio Pasquale Belloi.