Cagliari-Brindisi in Small Fly

CAGLIARI - Viaggio in continente con la comodità di un volo privato? Dai prossimi giorni sulla rotta Cagliari-Brindisi si può. Small Fly lancia il nuovo servizio, operativo dal 10 gennaio 2022, che secondo le previsioni della compagnia, sarà operativo fino a tre frequenze settimanali. Spendendo l'equivalente di un biglietto in prima classe di un volo di linea, ci sarà la possibilità di viaggiare con la comodità e l'esclusività di un volo privato. I prezzi partono da 379euro.