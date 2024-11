S.A. 12 gennaio 2022 Macomer: lavori all´impianto Temo 2 Sarà completamente rifatta la camera di manovra con la sostituzione delle tubazioni e l’installazione di nuove apparecchiature idrauliche ed elettriche. L’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte



MACOMER - Per domani, giovedì 13 gennaio 2022, i tecnici di Abbanoa hanno in programma un importante intervento di efficientamento dell’impianto di sollevamento “Temo 2” a servizio del Comune di Macomer. Nel dettaglio, sarà completamente rifatta la camera di manovra con la sostituzione delle tubazioni e l’installazione di nuove apparecchiature idrauliche, delle elettropompe e dei quadri elettrici.



I lavori saranno eseguiti tra le 8 e le 17. I tecnici del Gestore hanno approntato un piano per limitare eventuali disservizi durante le operazioni. Sarà, infatti, necessario sospendere l’attività dell’impianto, ma l’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte appositamente accumulate ai massimi livelli nei serbatoi cittadini e da un’integrazione proveniente dai pozzi di Funtana Giaga e Uddidorza corrispondente a circa il 25 per cento del fabbisogno totale della città. Nel pomeriggio, in base all’andamento dei consumi, potrebbero verificarsi cali di pressione in particolare nelle zone più alte del centro abitato.



Le squadre di Abbanoa procederanno alle attività di regolazione delle portate tramite manovre in rete per una migliore distribuzione dell’acqua. La normale distribuzione riprenderà con l’ultimazione dei lavori, che potrà avvenire anche in anticipo rispetto a quanto preventivato. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.