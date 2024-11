S.A. 12 gennaio 2022 Solinas, Pais e Ganau sono i grandi elettori sardi Parteciperanno alle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica: il presidente della Regione Christian Solinas (32 voti), il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais (24 voti), e il capogruppo del Pd, Gianfranco Ganau (21 voti)



CAGLIARI - Eletti i tre delegati della Sardegna che parteciperanno, dal 24 gennaio a Roma, alle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica. Sono stati designati come da tradizione: il presidente della Regione Christian Solinas (32 voti), il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais (24 voti), e il capogruppo del Pd, Gianfranco Ganau (21 voti). Ha ottenuto 15 voti Antonello Peru, consigliere regionale del Gruppo Udc-Cambiamo! e una scheda è stata dichiarata nulla.



Nella foto: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella