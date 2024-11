S.A. 16 gennaio 2022 Uras: 51enne trovato morto in un pozzo Si indaga sulle cause della morte e la tesi che avanza è quella del suicidio ma non si escludono altre piste. Per questo motivo oggi sarà eseguita l´autopsia



URAS - È stato trovato morto Giuseppe Sideri, il 51enne scomparso il 2 gennaio scorso a Uras, nell'Oristanese. Il corpo dell'uomo è stato scoperto ieri, sabato 15 gennaio, all'interno di un pozzo.



Ad individuarlo è stato il personale della Stazione Forestale di Marrubiu che lo ha trovato con i piedi e una mano legati con del filo di ferro a cui era collegato un blocco di cemento.



Si indaga sulle cause della morte e la tesi che avanza è quella del suicidio ma non si escludono altre piste. Per questo motivo oggi sarà eseguita l'autopsia.