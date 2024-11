S.A. 17 gennaio 2022 Più illuminato e sicuro: il nuovo Palamanchia Conclusa una importante fase dei lavori di ristrutturazione della palestra nel quartiere della Cunetta ad Alghero: nuovi led, centrale termica e fra qualche giorno l´impianto di video sorveglianza



ALGHERO - Si è conclusa una importante fase dei lavori di ristrutturazione della Palestra PalaManchia ad Alghero. Con il completamento dell'intervento di ammodernamento dell'impianto di illuminazione del PalaManchia, avvenuto nei giorno scorsi, e che ha già ricevuto il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, così come previsto nell'atto di concessione in gestione alla ASD Pallacanestro Alghero 1986. Il primo intervento attuato, ha riguardato i lavori per la messa a norma Anti Incendio del palasport ai sensi dell’ex DPR 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamentazione Procedimenti Prevenzione Incendi”.



Allo scopo è stato prima predisposto e poi attuato, il progetto delle opere di ripristino ed adeguamento degli impianti esistenti, indispensabili all'avvio dell'iter tecnico-amministrativo per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi CPI da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, certificato che è rilasciato in data 24/6/2020, con validità sino a Giugno 2024. Altro importante intervento, previsto nel Capitolato, prevedeva la sostituzione dei fari di illuminazione del campo da gioco, con l'installazione su due file di complessivi n. 18 nuovi proiettori ad alta efficienza energetica LED da 150W con lenti standard, installati con relativa staffa di supporto. Tale ammodernamento avrebbe consentito di passare dai dispendiosi fari agli ioduri metallici da 400W a quelli ad alto risparmio energetico a LED.



«La ASD Pallacanestro Alghero concessionaria dell’impianto, in fase di realizzazione e dietro parere tecnico della Ditta Salis Impianti Elettrici, esecutrice dei lavori, lavori eseguiti con grande professionalità e competenza, ha ritenuto opportuno potenziare quanto inizialmente previsto, sostituendo ulteriori 20 fari, per un totale quindi di 38, con un impegno economico molto importante interamente a proprio carico». «Tale impianto è ora in grado di garantire una adeguata illuminazione, sia nelle ore scolastiche mattutine che durante gli allenamenti pomeridiani/serali, nonché per avere un incremento di potenza illuminante in occasione dello svolgimento di tornei e gare, di caratura Nazionale ed Internazionale. A tale proposito, segnaliamo quelli già previsti per festeggiare i 35 anni dalla nostra fondazione, che saranno organizzati non appena il periodo pandemico lo permetterà e nel pieno rispetto delle disposizioni tecniche/organizzative previste dal Coni» si legge nella nota.



«Si tratta di un intervento che non è stato solo estetico, ma che risponde ad una precisa filosofia di gestione e cioè quella di rendere gli spazi frequentati dai nostri ragazzi sempre più sicuri, sani e moderni. La scelta tecnica dei fari a LED è stata invece dettata da una duplice esigenza - afferma Muroni - da un lato queste lampade di nuova tecnologia rispettano le prescrizioni CONI previste per l'impianto di illuminazione e di emergenza negli ambienti ad uso sportivo; dall'altro raggiungono lo scopo di ottenere una migliore efficienza energetica nell'illuminazione dello spazio di gioco. Va inoltre evidenziato, il considerevole risparmio nel consumo di energia elettrica, che sarà sempre più sensibile con il passare degli anni. Voglio infine segnalare che sono stati realizzati anche tutti i lavori necessari nella Centrale Termica, per il suo pieno ripristino e per la messa a norma degli impianti di riscaldamento e di produzione acqua calda sanitaria». Infine, a giorni, sarà pronto anche l’impianto di Video Sorveglianza ed a breve, grazie all'intervento di Manutenzione Straordinaria messo in atto dalla Amministrazione Comunale, verranno sostituiti tutti i lucernari gravemente danneggiati dall'eccezionale tempesta di vento e grandine che colpì la nostra città nel Settembre 2019. Questo intervento permetterà di eliminare definitivamente le numerose infiltrazioni di acqua piovana all’interno della struttura, che oramai rischiavano di danneggiare irrimediabilmente il parquet in legno del campo di gioco.



Nella foto: il Palamanchia