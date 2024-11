S.A. 17 gennaio 2022 Liceo Figari: sabato l´open day Il Liceo Artistico Figari di Sassari ha programmato per Sabato 22 gennaio il secondo l’open day di presentazione della scuola on line o in presenza con appuntamento



SASSARI - Il Liceo Artistico Figari di Sassari ha programmato per Sabato 22 gennaio 2022 il secondo l’open day di presentazione della scuola. Nel pieno rispetto delle regole di prevenzione e di contrasto alla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, le visite potranno avvenire: on line, attraverso il link della piattaforma MEET, pubblicato sul sito della scuola o in presenza presso la Sede Centrale in Piazza D’Armi 16 a Sassari.



Gli interessati dovranno necessariamente compilare, per la sola modalità in presenza, il modulo di prenotazione e scegliere la fascia oraria della visita. La conferma dell’appuntamento e le istruzioni

saranno inviate all’indirizzo email registrato nel modulo Google.



L’incontro in presenza sarà riservato ad un solo studente e ad un accompagnatore, entrambi muniti di gren pass, i percorsi saranno stabiliti nel pieno rispetto delle regole anti Covid-19. Gli alunni e i docenti presenteranno le proposte del biennio comune e dei singoli indirizzi: Arti Figurative/Pittura, Arti Figurative/Scultura, Audiovisivo/Multimedia, Architettura e Ambiente, Design dell’Arredamento e del Legno, Design dei Metalli, Design della Moda e del Tessuto, Grafica, relative all’anno scolastico 2022/23.