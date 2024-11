S.A. 17 gennaio 2022 Arriva alla Torres il difensore Gurini Gurini, classe 2003, arriva a Sassari in prestito, e già da domenica sarà a disposizione di Mister Alfonso Greco per la partita contro l´Atletico Uri



SASSARI - La Torres ha ampliato il proprio organico con l'acquisto del difensore Alessandro Gurini. Nato a Pesaro il 19 Marzo del 2003, Gurini è un mancino naturale cresciuto nelle giovanili di Cesena e Ascoli, formazione con la quale ha disputato la prima parte della stagione mettendosi in evidenza nella Primavera. Gurini è un terzino che all'occorrenza può giocare anche nel ruolo di interno di centrocampo. Il ragazzo arriva a Sassari in prestito, e già da domenica sarà a disposizione di Mister Alfonso Greco per la partita contro l'Atletico Uri.