Laore, scorrimento graduatorie: dibattito

CAGLIARI - Scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi da Laore, fermo biologico per la pesca dei ricci, nuove norme sull’esportazione del sughero. Argomenti al centro delle audizioni pomeridiane della commissione “ Produttive presieduta” da Piero Maieli (Psd’Az). Sul primo punto la Commissione ha convocato i commissari straordinari di Laore, Argea e Agris per verificare la possibilità di scorrimento delle graduatorie concorsuali con la chiamata degli idonei per la copertura dei posti vacanti nelle agenzie e negli altri enti della Regione.



Il commissario di Laore Mimmo Solina ha illustrato lo stato dell’arte. Ai 13 concorsi banditi da Laore per diverse figure professionali hanno partecipato circa 8000 persone. Di queste, 1400 sono risultate idonee: «Laore ne ha assunto circa 300 – ha spiegato Solinas –260 andranno a coprire le funzioni prima esercitate da Aras. Altre 40 sono state invece assunte per un incremento delle figure professionali. L’Agenzia ha spazio per l’assorbimento di altre 95 lavoratori che andranno a coprire altri posti vacanti o a sostituire i dipendenti che andranno in pensione».



I commissari di Argea, Patrizia Mattioni, e di Agris, Francesco Baule, hanno invece chiarito la situazione delle loro piante organiche. Ad Argea mancano 199 figure delle 580 previste: «Nel 2022 abbiamo però limiti assunzionali stabiliti dalla legge – ha spiegato Mattioli – potremo assumere solo 30 persone. Di queste, la maggior parte le recluteremo attraverso la mobilità interna. Rimane lo spazio per l’ingresso di 5 o 6 lavoratori da attingere dalle graduatorie Laore». Una ventina invece i posti disponibili nell’Agenzia Agris anche se bisognerà fare i conti con la dotazione finanziaria: «Per assumere le nuove figure c’è bisogno di un incremento dei fondi per il funzionamento dell’Agenzia – ha detto il commissario Baule – servono circa 700mila euro all’anno».



Carenza di organico anche all’assessorato dell’Agricoltura. Secondo l’assessore Gabriella Murgia i posti vacanti sarebbero circa 120: «Anche questi potrebbero essere coperti dagli idonei dei concorsi Laore – ha detto l’assessore – c’è bisogno di tecnici ed istruttori direttivi. Il nostro organico è fortemente sottodimensionato». Il presidente Maieli ha chiesto ai commissari una mappatura dei posti vacanti e un’indicazione precisa dei posti che dovranno essere coperti in modo da avere un quadro completo nell’ipotesi di uno scorrimento delle graduatorie.