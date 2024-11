Cor 20 gennaio 2022 Agguato a Oliena: ucciso 59enne Si tratta di Tonino Corrias, allevatore di 59 anni che già in passato era stato oggetto di due agguati, entrambi falliti. L’ultimo risaliva al 2015. Indagini a tutto campo da parte delle forze dell´ordine. Paura e rassegnazione in paese



OLIENA - Agguato mortale ad Oliena, nel cuore del paese nuorese. Il delitto questa mattina: La vittima, colpito dal fuoco mentre si trovava all'interno del suo veicolo poco distante da casa, è Tonino Corrias, allevatore di 59 anni che già in passato era stato oggetto di due agguati, entrambi falliti. L’ultimo risaliva al 2015. Indagini a tutto campo da parte delle forze dell'ordine nel tentativo di risalire ai colpevoli e ricostruire i fatti. Cresce la paura e la rassegnazione in paese.