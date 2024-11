S.A. 23 gennaio 2022 Il PalaManchia nuova casa per Futsal Alghero Con la ripresa del campionato regionale di Calcio a 5 Serie C1, sospeso dallo scorso 5 gennaio a causa dell’aggravarsi della situazione pandemica, la Futsal Alghero si trasferirà definitivamente nella struttura di via Manca nella quale già disputa i propri allenamenti



ALGHERO - Il PalaManchia è la nuova casa della Futsal Alghero, ora c’è l’ufficialità della F.I.G.C.-L.N.D. Sardegna che nel suo ultimo comunicato ha notificato la variazione della sede delle gare casalinghe della squadra allenata da Mister Silvio Fenu. Con la ripresa del campionato regionale di Calcio a 5 Serie C1, sospeso dallo scorso 5 gennaio a causa dell’aggravarsi della situazione pandemica, la Futsal Alghero si trasferirà definitivamente nella struttura di via Manca nella quale già disputa i propri allenamenti.



Il cambiamento di sede è stato reso possibile da alcuni lavori di adeguamento della struttura che sono stati avviati lo scorso autunno. Grazie alla disponibilità della A.S.D. Pallacanestro Alghero e del suo fondatore Antonello Muroni, che gestiscono il PalaManchia da diversi anni, in questi giorni sono stati ultimati alcuni interventi con il posizionamento delle reti di protezione per gli spettatori e la riqualificazione dell’area esterna.



In attesa di conoscere sede e data della finale regionale di Coppa Italia, anch’essa sospesa causa pandemia, dove i giallorossi sfideranno il San Sebastiano Ussana, la Futsal Alghero affronterà un doppio turno casalingo. Sabato 29 gennaio al PalaManchia arriva l’Oristanese per l’ultimo match del girone di andata, mentre sabato 5 febbraio la Futsal Alghero sfiderà l’Happy Fitness nella prima gara del girone di ritorno.

Il clima è di grande soddisfazione e di fiducia per il futuro: oltre al debutto nella nuova struttura, la Futsal Alghero scenderà in campo con le nuove maglie e dinanzi ai propri tifosi. I protocolli Covid vigenti permettono il raggiungimento del 35% della capienza, sarà quindi necessario prenotarsi ed essere muniti di Green Pass e di mascherina FFP2.