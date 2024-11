Cor 1 febbraio 2022 Ciclocross: Alghero bike bene a Ittiri Domenica scorsa, 30 gennaio 2022, si è svolto a Ittiri presso il Bike Park, il Trofeo Franco Simula, Sesta tappa del campionato di Ciclocross Sardegna 2022. Gli atleti hanno gareggiato nella pista permanente di Ciclocross allestita presso il Centro città



ITTIRI - Domenica scorsa, 30 gennaio 2022, si è svolto a Ittiri presso il Bike Park, il Trofeo Franco Simula, Sesta tappa del campionato di Ciclocross Sardegna 2022. Gli atleti hanno gareggiato nella pista permanente di Ciclocross allestita presso il Centro città dalla ASD Cannedu ittiri. Un percorso da circa 4 Chilometri e mezzo, dove gli atleti dell'Alghero bike si sono dimostrati subito all'altezza della competizione e hanno ottenuto ottimi risultati conquistando il primo posto squadra, nella classifica generale del campionato.



Nella Prima partenza dedicata agli allievi primo anno si sono difesi egregiamente

Davide Demartis con un 3° posto, a seguire Mattia Solferino 5° e Gabriele Langella 14°. Negli allievi 2, Gabriele Carboni arriva al 1° posto, e conquista il 3° assoluto della gara. Nella Categoria Elmet al 1° posto Alessandro Ferraiu. Podio anche per l’ esordiente Emanuele Marras che ha tenuto duro fino alla fine conquistando il terzo posto e 6° Luigi Caboni Esordiente secondo anno. Si difende anche Onofrio Ruiu, 1° posto nei Juniores.



Per la terza e quarta partenza, dedicata ai più grandi, il nostro Stefano Piras, categoria Master 3, conquista il 2° posto Giovanni Manzottu arriva al primo posto nei Master 7, Luciano Catogno terzo posto nei Master 6. Per la categoria woman, Bianca Maria manca si posiziona al 7° posto. La prossima tappa del campionato ciclocross si terrà il 6 febbraio 2022 ad Arborea.