Cor 3 febbraio 2022 Aggressione in stalla: allevatore in ospedale I fatti sono avvenuti nella stalla comunale di Nurallao. Pronto intervento dei carabinieri della compagnia di Isili. Denunciato un uomo in stato di libertà per il reato di lesione personale



NUORO - Una persona denunciata per lesione e un'altra finita in ospedale. E' il risultato dell'aggressione avvenuta nei giorni scorsi presso una stalla comunale di un paesino del Nuorese. Al culmine dell’ennesimo litigio sorto per l’uso della stalla, un allevatore di Nurallao

ha ben pensato di scagliarsi contro il rivale con un bastone causandogli diverse ferite. I Carabinieri della locale Stazione di Isili, terminati gli accertamenti investigativi, hanno così denunciato l’uomo in stato di libertà per il reato di lesione personale.