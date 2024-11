S.A. 7 febbraio 2022 Studentessa sarda al Parlamento Europeo E´ Elena Manuritta la studentessa del Convitto Nazionale Canopoleno selezionata per il Parlamento Europeo giovani



SASSARI - Lo scorso maggio, dopo aver superato un'attenta preselezione, solo dodici scuole superiori italiane sono state selezionate per partecipare alla 49esima sessione nazionale di EYP Italy, un evento che ha visto 72 studenti coinvolti in una simulazione di un’assemblea plenaria del Parlamento Europeo Giovani. Tra questi, alcuni allievi del Convitto Nazionale Canopoleno, di Sassari.



Presente, durante tutte le fasi dei lavori degli studenti, una commissione che ha selezionato qualche giorno fa, i sette migliori allievi in tutto il territorio nazionale che parteciperanno alla 95esima Sessione Internazionale programmata a marzo, in Serbia. Tra questi ad esser stata scelta, dimostrando grandi capacità, è stata Elena Manuritta, studentessa della quinta A del Liceo europeo dell’istituto sassarese.



La giovane liceale prenderà parte ad un evento nel quale i delegati di tutti i paesi europei si incontreranno per dibattere su tematiche di attualità e forti di un respiro europeo. In linea con l'indirizzo di studi svolto finora.