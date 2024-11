S.A. 9 febbraio 2022 Sport nei parchi: bando a Porto Torres Sport nei parchi, pubblicato l´avviso per l´attività nell´area verde di San Gavino. L´amministrazione comunale ha ricevuto un finanziamento di 24mila euro dal bando promosso da Sport e Salute S.p.A. insieme all´Associazione Nazionale Comuni Italiani



PORTO TORRES - È stato pubblicato l'avviso pubblico rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche che vogliano aderire al progetto “Sport nei parchi” che trasformerà un'area del parco di San Gavino in una palestra a cielo aperto. Per presentare la candidatura al bando "Linea di intervento 2 – Urban sport activity e weekend" c'è tempo fino al prossimo 10 marzo. L'amministrazione comunale ha ricevuto un finanziamento di 24mila euro dal bando promosso da Sport e Salute S.p.A. insieme all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Con un co-finanziamento comunale di 13mila euro sarà allestita un'area di circa mille metri quadrati per promuovere nuovi modelli di pratica sportiva con la collaborazione di associazioni e società dilettantistiche.



Quella pubblicata oggi è una call congiunta tra Sport e salute e il Comune per affidare il servizio che porterà alla creazione di una cosiddetta "isola di sport" nel parco di San Gavino, una zona dove associazioni e società potranno svolgere la propria attività ordinaria e garantire lo svolgimento di un programma di attività gratuite una volta a settimana nel weekend (es. venerdì pomeriggio, sabato o domenica), o nell’arco di più giorni (es. venerdì pomeriggio e sabato, sabato e domenica, venerdì pomeriggio e domenica), in favore di bambini e ragazzi, donne, terza età, ed eventuali ulteriori target. L’attività sportiva gratuita organizzata dalle ASD/SSD dovrà essere svolta nell’arco di dodici mesi dall’avvio del progetto, salvo eventuali proroghe, preventivamente autorizzate dal Comune e da Sport e Salute e comunque entro i termini definiti dalla Convenzione sottoscritta secondo il calendario e le tempistiche concordate nell’ambito della Cabina di Regia.