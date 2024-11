S.A. 9 febbraio 2022 Sardegna Isola Megalitica sbarca in Grecia La mostra itinerante prosegue verso la terza tappa del suo viaggio internazionale e approda al Museo Archeologico Nazionale di Salonicco, dopo Berlino e San Pietroburgo. Prossima destinazione Napoli



CAGLIARI - La mostra “Sardegna Isola Megalitica” prosegue verso la terza tappa del suo viaggio internazionale e approda al Museo Archeologico Nazionale di Salonicco. Gli oltre 213mila visitatori registrati nelle due sedi di Berlino e San Pietroburgo, nonostante difficoltà e limitazioni agli accessi per la pandemia, segnano un risultato straordinario che pone ottime prospettive per la Grecia, culla della civiltà occidentale, che ospiterà la mostra dall’11 febbraio al 15 maggio 2022. Si tratta di una straordinaria esposizione promossa dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna con il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e la Direzione Regionale Musei della Sardegna.



La mostra, patrocinata dal MAECI, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dal MIC, Ministero della Cultura, è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione di Sardegna e il coordinamento generale di Villaggio Globale International. «“Sardegna isola megalitica. Dai menhir ai nuraghi: storie di pietre al centro del Mediterraneo”, che si inaugura a Salonicco - dichiara Francesco Muscolino, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e della Direzione Regionale Musei Sardegna - è una tappa fondamentale di una articolata e proficua collaborazione e comunanza di intenti tra la Regione Autonoma della Sardegna, in particolare l’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio, da un lato, e le istituzioni museali del Ministero della Cultura in Sardegna, cioè la Direzione Regionale Musei Sardegna e il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, che ha iniziato la sua attività come museo autonomo nel 2020, “ereditando” e portando avanti alcuni progetti già avviati dalla Direzione Regionale, cui il Museo afferiva prima dell’autonomia». Dopo Salonicco, un altro straordinario museo archeologico ospiterà l’esposizione al suo rientro in Italia: il MANN di Napoli in cui la mostra “Sardegna Isola Meg.