Transumanza, corso a Casa Gioiosa

ALGHERO - Nell’ambito del Progetto Interreg “Cambio Via”, il Parco di Porto Conte organizza un corso di formazione rivolto alle aziende del territorio denominato “Transumanza e imprese multifunzionali”. Obiettivo migliorare l’efficacia delle azioni pubbliche per proteggere e promuovere il patrimonio naturale e culturale delle aree protette lungo i sentieri storici della transumanza.



Oltre una ventina di imprese multifunzionali del territorio della Nurra hanno già aderito al corso di formazione "Transumanza e imprese multifunzionali” promosso dal Parco naturale regionale di Porto Conte che prenderà avvio il prossimo 15 febbraio. L’iniziativa si inquadra nell’ambito delle attività previste dal Progetto europeo Interreg “CAMmini e BIOdiversità: valorizzazione itinerari e Accessibilità per la Transumanza” denominato Cambio Via. L’iniziativa è rivolta alle imprese localizzate lungo il sentiero tradizionale della transumanza che va dalla Barbagia alla Nurra e che hanno risposto positivamente alla richiesta di aderire al progetto.



Le iscrizioni al corso di formazione sono ancora aperte alla partecipazione di altre imprese multifunzionali che intendessero fare richiesta di adesione al progetto. Il Progetto, coordinato dalla Regione Sardegna – Assessorato agli Enti locali – è attuato dal Parco di Porto Conte in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Sassari e con la Provincia di Nuoro. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di migliorare l’efficacia delle azioni pubbliche nel proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale rappresentato da aree protette, parchi e siti storici lungo l’itinerario della transumanza e di proporre, attraverso la cooperazione pubblico-privati, un'offerta naturale e culturale integrata e multidisciplinare che migliori la capacità di attrazione e la competitività dei territori interessati.