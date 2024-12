S.A. 11 febbraio 2022 Educational Tour nei musei di Alghero Si tratta di una serie di incontri dedicati a operatrici e operatori del comparto, che per primi promuovono e veicolano l’immagine di Alghero, instaurando l’iniziale contatto con chi visita la città







Nel corso degli appuntamenti, che si svolgeranno a partire dal mese di febbraio, verranno presentati il MŪSA - Museo Archeologico Alghero, il MACOR – Museo del Corallo, il Sistema di fortificazioni urbane, i siti archeologici di Palmavera e Anghelu Ruju e la Grotta di Nettuno, nonché il ricco programma di attività che si svolge al loro interno, promosso dalla Fondazione al fine di differenziare l’offerta e coinvolgere diversi tipi di target. Si invitano tutti gli operatori turistici e culturali del territorio a manifestare il proprio interesse a partecipare al programma Alghero Ticket – Educational tour compilando il form disponibile al seguente ALGHERO - L’Amministrazione Comunale di Alghero - Assessorato al Turismo e Cultura e la Fondazione Alghero, consapevoli dell’importanza di sostenere le professionalità del settore turistico e culturale presenti sul territorio anche attraverso attività di formazione e aggiornamento, organizzano un programma di Educational Tour pensato per approfondire la conoscenza del sistema museale di Alghero. Si tratta di una serie di incontri dedicati a operatrici e operatori del comparto, che per primi promuovono e veicolano l’immagine di Alghero, instaurando l’iniziale contatto con chi visita la città.I partecipanti verranno accompagnati da guide esperte alla scoperta del patrimonio culturale, storico e paesaggistico di Alghero. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni di rafforzamento e sviluppo del progetto Alghero Ticket. Un passo verso la bellezza, avviato nel 2020 da un’idea della Fondazione Alghero e dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Alghero, in collaborazione con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte e gli operatori culturali e turistici del territorio. Il progetto nasce con l’obiettivo di realizzare un sistema territoriale capace di garantire un’offerta ricca e variegata attraverso uno strumento unitario, Alghero Ticket, il biglietto unico di accesso al patrimonio culturale cittadino, e con quello di attivare un tavolo di discussione permanente coinvolgendo i diversi operatori del territorio, al fine di creare una proposta culturale e turistica condivisa capace di generare possibilità di sviluppo e profitto in un’ottica turistico culturale.Nel corso degli appuntamenti, che si svolgeranno a partire dal mese di febbraio, verranno presentati il MŪSA - Museo Archeologico Alghero, il MACOR – Museo del Corallo, il Sistema di fortificazioni urbane, i siti archeologici di Palmavera e Anghelu Ruju e la Grotta di Nettuno, nonché il ricco programma di attività che si svolge al loro interno, promosso dalla Fondazione al fine di differenziare l’offerta e coinvolgere diversi tipi di target. Si invitano tutti gli operatori turistici e culturali del territorio a manifestare il proprio interesse a partecipare al programma Alghero Ticket – Educational tour compilando il form disponibile al seguente link entro il 18 febbraio 2022.