Cor 13 febbraio 2022 Cagliari, notte di fuoco a Sant´Elia Ancora incendi di autovetture nel quartiere di Sant´Elia e in centro a Cagliari. Provvidenziale l´intervento dei vigili del fuoco del comando regionale che hanno messo in sicurezza le aree interessate dalle fiamme



CAGLIARI - Notte di fuoco a Cagliari. Interventi dei Vigili del Fuoco del Comando per incendi di autovetture nel quartiere di Sant'Elia e in centro città. Grazie ad alcune segnalazioni pervenute alla sala operativa 115 la squadra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari è intervenuta intorno alle 4.40, in via Magellano nel quartiere di Sant'Elia, per l'incendio di due autovetture in sosta completamente avvolte dalle fiamme, dove gli operatori hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento a due barche strutturate in legno e degli alberi. Sul posto hanno operato un'APS supportata da un'autobotte e un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio, per un totale di tre automezzi e sette operatori. Un altro intervento di una squadra della sede centrale del Comando di Viale Marconi alle 5.30 circa, per l'incendio autovettura in sosta, in via Carnia: anche in questo caso i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area circostante e la sede stradale, evitando il coinvolgimento di altri veicoli in sosta. Per gli interventi effettuati i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.