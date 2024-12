S.A. 14 febbraio 2022 Ute Alghero: Si parla di arte e architettura Nuovi appuntamenti all'Università della terza Età di Alghero. Al mese di febbraio si arricchisce il programma delle Conferenze che questa settimana si terranno martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17



ALGHERO - Nuovi appuntamenti all'Università della terza Età di Alghero. Al mese di febbraio si arricchisce il programma delle Conferenze quale conferma dell’importanza e del significato del lavoro posto in atto per questo anno accademico 2022.



Martedì 15 febbraio alle ore 16.30, presso la sede di Via Sassari 179, la professoressa Mariolina Cosseddu, docente d’Arte, terrà la conferenza dal titolo: “L’Ideale della Bellezza nell’opera di Botticelli”. Mercoledì 16 febbraio alle ore 16.30, la professoressa Alessandra Casu, professore associato presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università agli studi di Sassari, terrà una conferenza su: “Una bella Storia Italiana (e anche un po'Sarda e Algherese), Terza parte”.



Giovedì 17 febbraio alle ore 16.30, sarà la volta del professor Aldo Sari già docente di Storia dell’Arte, specializzato in studi sardi e in archeologia e storia dell’Arte. Ha scritto sull’architettura Romanica, sul Gotico Catalano, sul Rinascimento in Sardegna e sul Neoclassicismo, terrà la conferenza: “Alle origini dell’Arte Greca”.



