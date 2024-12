Cor 14 febbraio 2022 Emergenza parcheggi in centro, nuove aree Ztl La chiusura del multipiano nel centro di Alghero unita al dimezzamento degli stalli perchè concessi per tavolini e ombrelloni, manda in tilt l´intero piano parcheggi urbano. Così la Giunta corre ai ripari ed individua nuove aree sosta per residenti



ALGHERO - Via Cagliari, nel tratto tra via Vittorio Emanuele ed il prolungamento di via Catalogna; Piazza Sulis, lato mare, fino all'incrocio tra via Gramsci e Lungomare Dante. Sono le due nuove aree di sosta individuate dalla Giunta comunale di Alghero in occasione della riunione dello scorso 3 febbraio e riservate ai residenti del centro storico provvisti di apposito pass Ztl. L'impellenza d'individuare i nuovi parcheggi è stata dettata dalla recente chiusura del multipiano di Piazza dei Mercati fino al prossimo 30 aprile, ma in realtà l'esigenza di dotare il centro storico di un numero maggiore di stalli riservati ai residenti, è ormai datata. Il recente proliferare di nuove concessioni di aree pubbliche per tavolini e ombrelloni da bar in tutte le zone attigue al centro, infatti, aveva già reso insostenibile il carico di mezzi, con pesanti ripercussioni sulla viabilità interna.



Nella foto: via Cagliari ad Alghero, sarà riservata a parcheggi Ztl