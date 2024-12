Cor 15 febbraio 2022 Raduno abusivo fuoristrada: denunce Immediato l´intervento dei militari della stazione di Oniferi a Orotelli. Contestata l´organizzazione non autorizzata di una manifestazione automobilistica alla quale stavano prendendo parte circa trentasei veicoli



NUORO - Nei giorni scorsi i militari della Compagnia dei carabinieri della compagnia di Ottana (Nuoro) sono intervenuti nella località “Sa Serra” a Orotelli, dove era in corso una manifestazione automobilistica non autorizzata alla quale stavano prendendo parte circa trentasei veicoli “fuori strada”. L’adunanza è stata subito sciolta e sono state identificate complessive sessantatré persone. Completati gli accertamenti, i militari della Stazione di Orotelli e Oniferi hanno provveduto a deferire in stato di libertà per il reato un uomo risultato essere il promotore dell’evento abusivo.