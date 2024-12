Cor 16 febbraio 2022 Centri estivi Alghero: contributi a 560 famiglie In pagamento ad Alghero i rimborsi alle famiglie e i contributi agli enti gestori dei centri estivi 2021 per minori. 56 mila euro dei Servizi Sociali per 560 famiglie algheresi



ALGHERO - Sono 560 le famiglie interessate dalle attività dei centri estivi per i minori per le quali è stato messo a disposizione dall’Amministrazione un rimborso per lo svolgimento delle attività. I Servizi Sociali, relativamente alle attività educative e ricreative rivolte ai minori per l’anno 2021, hanno attivato le misure di sostegno per complessivi 56.300 euro.



Ultimata la procedura aperta a dicembre dell’anno scorso con l’avviso pubblico rivolto a famiglie ed enti gestori dei servizi, in questi giorni si sta procedendo al pagamento delle somme. Oltre ai nuclei familiari, l’intervento interessa 24 centri gestori dei servizi estivi ai quali viene erogato un contributo. I titolari del rimborso riceveranno comunicazione via sms e l’importo verrà direttamente accreditato sul conto corrente indicato nella domanda. I rimborsi alle famiglie riguardano le spese sostenute per attività educative e ricreative nel periodo Giugno Dicembre 2021, mentre i contributi agli enti sono relativi al periodo settembre-dicembre 2021.



«L’importante misura – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali e Sport Maria Grazia Salaris – è stata adottata con l'obiettivo di promuovere ed incentivare lo svolgimento di attività rivolte ai minori affinché i giovani del nostro comune possano essere sostenuti anche attraverso contributi pubblici nel loro periodo di tempo libero, anche in considerazione del momento storico difficile dovuto all’emergenza sanitaria».



Foto d'archivio